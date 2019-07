Trullo: da due mesi i lampioni restano accesi anche di giorno

Le strade di San Pantaleo Campano sono ben illuminate. Anche di giorno. Tra la via Portuense ed il Trullo infatti il servizio è attivo ventiquatt'ore al giorno, ininterrottamente. Tra le proteste di chi, in questa decisione, ravvisa uno sperpero di risorse pubbliche.

Due mesi di segnalazioni

"Acea Areti è informata: ho segnalato il disservizio, tramite PEC, sia sia il 28 maggio 2019 che il 24 giugno 2019" racconta Claudio Barocci, già consigliere democratico del Municipio XI – ho inviato anche segnalazioni al protocollo del Municipio ed al Gruppo Marconi della Polizia Locale". Eppure, nonostante la notizia sia stata capillarmente resa nota, il problema non si è risolto.

Le strade illuminate h24

"Ad oggi, i lampioni del quartiere Parrocchietta -enclave di San Pantaleo Campano - risultano ancora accesi. Nello specifico, le vie interessate dalla problematica risultano essere Via San Pantaleo Campano, Piazza Scansano, Via Alberese, Via Monticiano, Via Castiglione d'Orcia, Via Capolona – elenca Barocci – posisbile che dopo du emesi nessuno sia ancora intervenuto?"

Lo spreco energetico

Dopo la protesta per la mancata raccolta dei rifiuti, emersa in maniera clamorosa con il rovesciamento dei cassonetti in strada, le vie di San Pantaleo Romano tornano ad essere attraversate dalla protesta. Il disservizio però, è di natura ben diversa. "Mi chiedo tutto questo spreco di energia quanto costi ai cittadini – sottolinea l'ex consigliere municipale - A volte per recuperare risorse, per dare concretezza alla tanto blandita lotta agli sprechi, basterebbe veramente poco". Dopotutto il primo passo per la riduzione dei consumi è già stato attuato, introducente le lampade a Led. Se però devono restare accese tutto il giorno, ininterrottamente, per due mesi, viene da pensare che il risparmio accumulato sia già stato consumato.