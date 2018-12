Scuole, bambini trasferiti a chilometri di distanza. Municipio XI contrario, decide il Dipartimento

Le iscrizioni non sono sufficienti a garantire l'apertura della scuola nel solo orario mattutino. Per questo i bambini devono lasciare il quartiere della "Parrocchietta", in zona Trullo, per trasferirsi in una materna di Casetta Mattei.

Le rassicurazioni disattese

Dalla scuola comunale dell'infanzia "Cittadini del mondo", i bambini che escono alle ore 13, saranno spostati alla "Placido Martini", in via della Casetta Mattei. Eppure il Municipio XI si era espresso in senso contrario. " Ricordo perfettamente le rassicurazioni in aula da parte del Presidente del Municipio, del Presidente della Commissione Politiche Educative e culturali. Ricordo anche l'assenza dell'Assessore, purtroppo - fa notare il consigliere democratico Claudio Barocci - Oggi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata un' email alle famiglie con la quale viene riferito, nero su bianco, che si provvederà a inserire tutti i bambini presso la scuola di Casetta Mattei".

La lettera ai genitori

La direzione Socio Educativa del Municipio IX prima ha invitato i genitori, con una raccomandata, a presentarsi presso il proprio ufficio. Poi ha provveduto a comunicargli la decisione presa: per l'anno scolastico 2018/2019 "si provvederà ad inserire tutti i bambini presso la scuola infanzia Placido Martini", lasciando loro, ma solo per l'anno in corso, la possibilità di scegliere se continuare con la mezza giornata o se invece passare direttamente al tempo pieno.

Le famiglie prese in giro

"Ma a che gioco stiamo giocando? – vanno all'attacco i consiglieri Barocci e Lanzi – abbiamo approvato all'unamità una risoluzione per garantire la sopravvivenza della classe antimeridiana della scuola dell'infanzia di Roma Capitale "Cittadini del Mondo" . Una votazione inutile "Possibile che in aula davanti ai cittadini dicaono delle cose che poi vengono puntualmente smentite dai fatti nei giorni successivi? Le famiglie si sentono prese in giro e noi con loro".

La verifica degli iscritti

La spiegazione arriva direttamente dall'assessora alle politiche scolastiche Maria Grazia Porfido. " La direzione Socio Educativa, in seguito alla verifica degli iscritti – al netto delle rinunce e dell'esaurimanto della lista d'attesa - ha proceduto a segnalare al dipartimento che la sezione antimeridiana era composta da un numero di bambini inferiore al limite".

Decide il Dipartimento

A seguito della comunicazione dell'ufficio municipale "Il Dipartimento ha ingiunto la chiusura. La procedura che il direttore della Direzione socio educativa sta osservando - ha chiarito l'assessora Porfido - prevede in questi casi la comunicazione di inserimento in nuova struttura. Praticamente é un atto dovuto, che tuttavia nessuno vuole che si concretizzi, né la direzione né il Dipartimento tanto meno io e la commissione scuola" spiega l'assessora. Tutti d'accordo quindi, dalla Giunta all'opposizione municipale. Peccato però che le decisioni ,poi, siano lasciate nelle mani dei tecnici.