Trullo, i Pittori Anonimi ridisegnano la scuola di via Monte delle capre

Nuovo look per la scuola Arvalia, di via Monte della capre. Le facciate, il cancello d’ingresso, i muri, hanno subito una metamorfosi. L’edificio, a dispetto di una forma anonima, si è ora trasformato in un grande capolavoro. Realizzato, nel giro di poche settimane, dai Pittori Anonimi del Trullo.

UNA PIOGGIA DI COLORI -Tra la fine di novembre e la terza settimana di dicembre, il plesso scolastico è stato investito da una pioggia di colori. Così adesso, le geometriche ed asettiche forme che la caratterizzavano, svaniscono dietro alle centinaia di pitture murali che vi sono state realizzate. Ci sono personaggi del mondo delle favole, animali fantastici, mini pony e personaggi mutati dall’immaginario fanciullesco.

UN PEZZO UNICO - A presidiare l’ingresso della scuola, due caproni. Sono le sentinelle del plesso e sembrano disegnate per tenere d’occhio gli alunni. Ma non sono gli unici caprini rappresentati sui muri visto che, i Pittori Anonimi, hanno deciso d’ispirarsi al luogo dove l’istituto è stato realizzato. Oltre alle buffe caprette, ed ai tantissimi personaggi disegnati, colpisce l’uso del colore. Tinte calde, pastello, che rendono attraente l’edificio e ne dissolvono gli spigoli, le forme taglienti. Ancora una volta, grazie ai Pittori Anonimi, un altro spazio pubblico del Trullo è stato riconquistato. E si è trasformato in un pezzo unico del paesaggio metropolitano. Un'opera d'arte.