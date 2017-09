Trullo: tra l'ilarità e le proteste, una strana coppia si aggira nel quartiere

Non si tratta di animali selvatici. Eppure imbattersi in una coppia di asini, in un contesto urbano, rappresenta un fattore di comprensibile sorpresa.La loro presenza, nel tessuto cittadino, è rarissima. A differenza dei cinghiali, in città non se ne incontrano mai.

L'ilarità dei residenti

Al Trullo però, una coppia d'asini è stata immortalata mentre passeggiavano per la strada. "Che bravi – hanno fatto notare alcuni residenti – attraversano sulle strisce pedonali. Sono più civili di tante persone". La notizia, diffusa attraverso i social dalla pagina facebook "Sei del Trullo se" ha risvolti divertenti. Al tempo stesso, mette in evidenza la difficile convivenza che talvolta si genera tra chi abita un quartiere e gli animali che, normalmente, vivono in contesti del tutto differenti. Dalle pecore che pascolano a Magliana alle volpi che proliferano nei giardini scolastici.

Una difficile convivenza

"Quando all'una di notte te li trovi all'improvviso in mezzo alla strada non li vedo più così carini" fa notare un utente del gruppo facebook dedicato al Trullo. "Saranno belli, dolci e meravigliosi. Ma iniziano alle cinque del mattino a ragliare" segnala un'altra utente. "Addormentarsi con il raglio che ti entra dentro l'orecchio è incantevole – sottolinea una terza persona che aggiunge – la colpa non è loro, ma di chi li tiene vicino alle abitazioni". Insomma, la convivenza non è semplice nel quartiere. Forse non è un caso che, un tempo, vi scorresse un fosso oggi ricordato nel nome di una strada. Via di Affogalasino. Rischia di non essere di buon auspicio.