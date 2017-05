Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo le tensioni di mercoledì in via di Montecucco, nel quartiere Trullo, Forza Nuova ha organizzato una marcia non autorizzata. Al grido di "Prima gli italiani!" hanno sfilato anche mamme e bambini per rivendicare l'azione con cui il 10 maggio si è provato ad occupare uno stabile. In prima fila anche Giuliano Castellino, fermato per le tensioni di mercoledì.

La presenza delle Forze dell'ordine ha tenuto la situazione sotto controllo.