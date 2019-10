Trullo, al nido La Bussola D'Oro mancano i materassi: niente tempo pieno per i più piccoli

Ancora disservizi negli asili nido del Municipio XI. I ritardi con cui hanno aperto alcune strutture, dettati dall'esigenza di realizzare lavori per la messa in sicurezza, non sono l'unico disagio che le famiglie hanno dovuto subire.

L'assenza di materassi

A La Bussola D'Oro, nido comunale del Trullo, i genitori ancora non hanno concluso la delicata fase dell'inserimento. Il problema, attraverso una lettera inoltrata alla sindaca, ai consiglieri capitolini ed agli uffici municipali, è stato segnalato da una mamma, la signora Stefania R.. Nella "sezione dei piccoli a distanza di più di un mese dall'apertura del nido, noi genitori dobbiamo confrontarci con un problema importante sorto nel nostro nido: la mancanza di materassi per far dormire i nostri bimbi".

Apertura ritardata

La struttura è di quelle che hanno aperto in ritardo, per i noti interventi manutentivi segnalati in estate. Le famiglie, ai disagi legati allo slittamento, devono ora affrontare l'ennesimo disservizio. "Siamo costretti a riprendere i nostri bambini entro le ore 15 altrimenti rischierebbero di dover dormire sul seggiolone o non si sa bene dove". Un problema soprattutto per le mamme ed i papà che lavorano e che contavano sulla chiusura del nido alle ore 17.

La richiesta di chiarimenti

"Abbiamo pagato le rette per intero eppure non riusciamo a beneficiare di questo servizio" ha lamentato la signora Stefania R. che chiede "informazioni certe sui tempi di risoluzione del problema" auspicando che poi, questi tempi, "siano i più brevi possibili". Una richiesta comprensibile anche perchè appare paradossale che, alla fine di ottobre, ci siano nidi che ancora non sono entrati a pieno regime.