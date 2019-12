Trullo, davanti al nido tornano le siringhe: “Erano sotto un tappeto di foglie”

Erano parzialmente nascoste tra le foglie. E si trovavano a poca distanza da un asilo nido. Al Trullo è stata fatta un’amara scoperta. Qualcuno ha abbandonato delle siringhe nei pressi dell’asilo nido Bussola d’oro.

Una brutta sorpresa

A dare la cattiva notizia gli ex capogruppi di Fratelli d’Italia e Lega nel Municipio XI."Questa mattina molteplici genitori dell'asilo nido Bussola d'oro in Via del Trullo 153 ci hanno segnalato il ritrovamento di più siringa nei pressi della scuola sotto un tappeto di foglie, che ancora non sono state raccolte” hanno dichiarato Valerio Garipoli (FdI) e Daniele Catalano (Lega).

L'assenza di controllo

“Dopo i topi ed altri disservizi che hanno colpito l'asilo in questione, ora la sicurezza e la salute dei più piccoli viene minata addirittura dalla presenza di siringhe, le quali lasciano presagire che evidentemente non c'è alcun controllo dell'area, specialmente nelle ore serali” hanno ipotizzato i due ex consiglieri del centrodestra municipale.

Sparito dal piano foglie

Trovare delle siringhe, in un’area frequentata dalle famiglie del territorio, non fa dormire sonni tranquilli ai residenti. Anche perché la loro presenza, coperta sotto un manto di foglie, diventa particolarmente insidiosa. E dimostra, una volta di più, le conseguenze della mancata attivazione, da parte del Campidoglio, del cosiddetto “Piano foglie”

La richiesta di videocamere

“Auspichiamo un intervento celere da parte dell’Asl Roma 3 ed Ama per la rimozione del fogliame e la bonifica dell’area, ma al tempo stesso – hanno aggiunto Catalano e Garipoli - ci auguriamo che l'amministrazione comunale possa dotare il prima possibile la scuola di un sistema di video sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e i diritti dei bambini”.