Trullo: partiti gli ultimi lavori per la sistemazione di via Sarzana

Sono ripresi i lavori in via Sarzana. L’ultimo passo per migliorare la sicurezza nella strada è quindi stato avviato. “Si tratta dei 1500 metri quadrati che mancavano” spiega il presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici Mirko Marsella.

LAVORI INIZIATI A DICEMBRE - "Stiamo completando i lavori di manutenzione stradale iniziati a dicembre. In quel caso avevamo fatto sistemare circa 3100 metri quadrati in un’area compresa tra via Montecucco e via Sarzana. Ed allora come oggi l’intervento ha compreso la pulizia delle caditoie e quello dei marciapiedi più ammalorati" precisa il pentastellato Marsella.

LA SICUREZZA STRADALE - "L’assessore Giujusa, il presidente Torelli – sottolinea Marsella – e tutta la maggioranza è particolarmente attenta alla manutenzione delle strade. Occorre garantire la sicurezza di chi le percorre". Con una particolare attenzione ai punti più sensibili. “La direttiva che il presidente Torelli ha dato, e che abbiamo seguito, è stata quella di dare priorità agli interventi davanti alle scuole”.

FONDI SPESI BENE - Complessivamente, le risorse destinate alla sicurezza stradale, sono state cospicue. “Per circa 13mila metri quadrati di strade nel 2016 abbiamo speso 600mila euro” ricorda il presidente della Commissione Lavori Pubblici. Fondi stanziati dalla precedente amministrazione “ma il bando lo abbiamo fatto noi” sottolinea sempre Marsella. "Ed inoltre abbiamo provveduto a rifare la segnaletica che era disastrata, spendendo ben 135 mila euro di segnaletica. A dimostrazione, una volta di più, dell’attenzione che riserviamo alla sicurezza stradale".