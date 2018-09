Strada chiusa da più d'un mese per una buca. Cresce la preoccupazione: "Sta diventando una voragine"

A metà agosto in via Lamporecchio, a causa di una perdita d'acqua, si è formata una buca. La strada si trova nel quartiere di San Pantaleo Campano, nel Municipio XI. Ed è utilizzata dai residenti per dirigersi verso la Portuense o anche soltanto per raggiungere il vicino quartiere del Trullo.

La buca si allarga

Tondini e reticolati plastici delimitano un'ampia area all'interno del quale è presente questa buca. Qualcuno ha pensato di gettarvi all'interno un pneumatico. La gomma, con il passare dei giorni, è stata quasi inghiottita. Un segnale che desta preoccupazione tra i residenti."Questa buca si sta allargando a vista d'occhio – ha fatto notare il consigliere municipale Claudio Barocci (PD) - purtroppo per ora non sono valse a nulla le interrogazioni e le comunicazioni inoltrate ad Acea".

Il sit-in dei residenti

Il problema c'è, come hanno sottolineato decine di residenti nella giornata di giovedì 27 settembre. Si sono dati appuntamento di buon'ora per protestare contro la mancata sistemazione della buca. Nell'area è anche presente un asilo nido e la chiusura della strada complica gli spostamenti dei residenti.

I problemi del quartiere

"E' l'ennesima criticità che penalizza questo quartiere – ha osservato il consigliere Barocci – qui i residenti si lamentano per una viabilità caotica e per un porta a porta che non fa che registrare problemi". Disagi che si sommano ai timori per la mancata sistemazione della buca di via Lamparecchio.