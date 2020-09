Corviale, il Campidoglio annuncia la fine dei lavori ma la scuola Mazzacurati resta un cantiere

Si presenta così una parte della scuola Mazzacurati. Una struttura che il territorio sta attendendo da anni e che la Sindaca aveva dichiarato avrebbe ospitato per settembre una scuola materna, una elementare ed una media.

La smentita

L’intenzione di trasferire lì una parte degli studenti dell’Istituto comprensivo Fratelli Cervi, era stata smentita tre giorni dopo l’annuncio della Sindaca. La dirigente scolastica, in una comunicazione rivolta ai genitori, ad inizio agosto aveva spiegato le ragioni per le quali si vede costretta a rinunciare a quegli spazi. Una scelta dettata anche dalla speranza di “favorire un'esecuzione rapida dei lavori”. Secondo il Comune, i lavori sono ora terminati.

Le aule pronte

Con una nota del 5 settembre il Campidoglio ha fatto sapere che “sono pronte 17 nuove aule all’interno della scuola Mazzacurati a Corviale chiusa da anni. Gli spazi verranno messi a disposizione dei Municipi XI e XII e del Ministero dell’Istruzione, se richieste, così da garantire il distanziamento fisico tra gli studenti nel rispetto delle norme anti-contagio”. A giudicare dalle foto scattate dai genitori che vi avrebbero voluto portare i figli, c’è ancora molto lavoro da fare.

La disillusione dei residenti

“Vogliamo la nostra scuola per la quale, in ogni sede e per anni, ci siamo battuti. La vogliamo bella e sicura come era prevista” si legge in un post pubblicato dalla rete Viviamo Corviale “ed invece di fare comunicati inutili, siano almeno tolta l’immondizia ed i divani che, ancora oggi, restano dentro alla nostra scuola”. Una richiesta legittima a prescindere dall’uso che si decida di fare di quelle 17 aule. Dopo tanti anni di attesa quegli spazi, e le foto ne sono testimoni, non sono assolutamente in linea con le aspettative di chi abita in quel quadrante.