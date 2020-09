Marconi, rimosso l'eternit dal nido Aquilone Blu: "Per fare in tempo operai al lavoro su doppi turni"

Lavori terminati. In meno di un mese e mezzo gli operai hanno rimosso le lastre di eternit. In via Brunacci, sul tetto dell’asilo nido, non c’è più traccia di amianto.

Al posto delle temute lastre di asbesto, con cui si era puntato ad isolare il tetto, è stata installata una nuova copertura. “I bambini potranno presto entrare in una struttura sicura e confortevole, in un edificio attento all’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale” ha dichiarato la sindaca, annunciando la fine dell’intervento.

“Le nostre squadre hanno effettuato doppi turni di lavoro per recuperare le settimane in cui non hanno potuto lavorare a causa dello stop imposto dall’emergenza sanitaria. Un importante intervento di manutenzione straordinaria che gli operai hanno portato avanti con grande impegno riuscendo così a chiudere il cantiere entro l’estate” perchè, ha sottolineato Raggi “La sicurezza dei nostri bambini è una priorità”.

La presenza di quelle lastre di eternit, sopra un edificio scolastico, a ridosso delle case d’un popoloso quartiere come Marconi, aveva attirato l’attenzione anche dei media nazionali. Le telecamere di Striscia la Notizia, raccolte le segnalazioni dei residenti, nel 2018 si erano recate in Municipio XI per strappare la promessa, all’allora assessore pentastellato Giacomo Giujusa, che la copertura d’amianto sarebbe stata rimossa.

“Promessa mantenuta” ha così sottolineato l’ex minisindaco Mario Torelli, all’avvio dei cantieri lo scorso luglio. Adesso che la copertura è stata effettivamente sostituita, l’impegno può dirsi davvero assolto.