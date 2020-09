Preferenziale Marconi, pronta modifica al progetto: cantieri al via per il 2021

I cantieri non sono ancora partiti, ma non saranno fermi ancora a lungo. Su viale Marconi, il Campidoglio ha le idee chiare. Nello spartitraffico, oggi “parcheggio tollerato” per centinaia di automobili, arriverà la corsia preferenziale.

Il contenzioso

La realizzazione dell’infrastruttura, il cui bando era stato pubblicato nel dicembre 2018, si era arenata a causa di un contenzioso legale. Ad ottobre del 2019 Stefano Brinchi, a.d. di Roma Servizi per la Mobilità, aveva spiegato che mancava “solo la valutazione delle offerte economiche” che non era avvenuta a causa del ricorso. Due distributori di carburanti infatti avevano fatto appello ai giudici amministrativi per chiededere di rivedere il progetto che avrebbe portato ad un loro spostamento.

Si avvicina l'apertura del cantiere

“Dagli uffici del Dipartimento abbiamo avuto un riscontro positivo circa la risoluzione bonaria della disputa, con una modifica del progetto per evitare lo spostamento degli impianti In tal caso i cantieri dovrebbero partire nei primi mesi del 2021” ha fatto sapere Enrico Stefàno, a margine della commissione mobilità che presiede e che, il 7 settembre, è stata convocata in via telematica proprio per affrontare la questione.

Il percorso

L’intervento, che aveva finito per dividere anche il Movimento Cinque Stelle, si farà. La preferenziale, il cui percorso è luongo 2,6 km prevede che “gli autobus proseguano dritti dopo Ponte Marconi verso la fermata B omonima, mentre i tram girino in direzione della fermata metro B San Paolo in corrispondenza anche della Roma Lido e andando a ricongiungersi con la tramvia prevista nel PUMS da piazza di Cinecittà” ha spiegato Stefàno.

Il nodo dei finanziamenti

La realizzazione della preferenziale, però, ha tempi e costi diversi rispetto al progetto legato alla messa in esercizio di un tram. Nel primo caso i fondi sono comunali, e si parla di 4,4 milioni di euro a base d’asta. Per quanto riguarda invece la tramvia, occorre aspettare gli stanziamenti del Governo. La Sindaca però già si è mossa al riguardo e quelle risorse fanno parte del pacchetto di 11 miliardi che si punta ad ottenere per il trasporto pubblico cittadino tramite il Recovery fund.

Un progetto rivoluzionario

Gli effetti sul trasporto pubblico saranno significativi. Stefàno parla di un progetto che “da un certo punto di vista è rivoluzionario”. E che porta a ridurre i tempi di percorrenza dei mezzi pubblici, con “tempi di percorrenza migliorati del 30% con punte del 50%”. Resta da sciogliere il nodo dei parcheggi da destinare alle auto. Ma sulla questione, il presidente della commissione Mobilità ha già fatto sapere di voler convocare una commissione specifica. Sarà dedicata al Parcheggio interrato di piazzale della Radio. Con i suoi 400 posti auto (due terzi a rotazione) potrebbe supplire alla cancellazione dei parcheggi, ad oggi tollerati, sullo spartitraffico di viale Marconi.