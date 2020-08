Piana del Sole, dietro i new jersey una nuova discarica: “Qui habitat perfetto per gli incivili”

C’era una volta una rotatoria. Serviva per mettere in comunicazione la Piana del Sole, tramite una bretella autostradale, con la Roma-Fiumicino. Da anni però viene utilizzata come una discarica.

Una strada chiusa da due anni

La rotatoria, che immetteva su via Sabbadino, è stata chiusa da pesanti jersey di cemento. Sono stati sistemati lì perché la strada è interrotta, a causa della rimozione di un ponticello di cui, i residenti, attendono da quasi due anni la sostituzione. La zona, di conseguenza, non è più percorsa dagli automobilisti. Non, almeno, da quelli interessati a raggiungere il centro abitato di Piana del Sole.

L'habitat ideale

“La verità è che lì hanno creato le condizioni ideali per gli incivili. Ci sono e purtroppo sempre ci saranno, ma lasciando la rotatoria in quello stato – ha spiegato Angelo Vastolta, già consigliere democratico del municipio XI – gli stanno facilitando il compito. Gli hanno creato habitat e, gli scaricatori, ne approfittano”.

A monte c’è il problema legato alla mancata riapertura del ponticello. L’aver chiuso la strada al traffico, a seguito dei danni riportati dalla vetusta infrastruttura, non è l’unica ragione per cui quella rotatoria viene utilizzata per scaricarvi i rifiuti. “Qui possono agire indisturbati, parzialmente nascosti dalla vegetazione ma soprattutto dal buio perché i lampioni, in zona – ha sottolineato Vastola - non funzionano”.

I rifiuti nella Valle Galeria

Impossibile quindi garantire il decoro di quel sito che si trova all’interno della Valle Galeria. Un quadrante in cui i residenti, dopo l’esperienza di Malagrotta, non vorrebbero più vedere discariche. A maggior ragione se, come nel caso di quella formatasi in via Sabbadino, sono anche illegali.