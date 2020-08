Scuole incendiate e vandalizzate: “Raggi, subito le videocamere”

La reazione di sdegno è stata unanime. I gesti vandalici che in rapida successione si sono verificati nel quadrante occidentale della città, hanno riportato in auge il tema dei controlli.

Le scuole danneggiate

“Due episodi in pochi giorni si sono verificati nel quartiere del Trullo, nella periferia sud di Roma. Ovviamente sono già partite le operazioni per risalire ai responsabili che saranno denunciati e assicurati alla giustizia” aveva annunciato la Sindaca, commentando l’incendio alla scuola dell’infanzia “La torta in cielo di Gianni Rodari” ed i danni riportati, appena due giorni prima, al plesso “Carlo Collodi”.

La pulizia straordinaria

“Abbiamo già programmato un intervento di pulizia straordinaria e riapriremo le scuole. Ecco la nostra risposta ai vandali, per il bene dei nostri ragazzi” aveva dichiarato la Sindaca, mostrando su facebook l’immagine di un’aula data alle fiamme. Ma la promessa fatta,non sembra sufficiente. Soprattutto se si vuole evitare il ripetersi di fenomeni analoghi.

Presidiare con la cultura

Sulle ricette da mettere in campo non c’è unanime accordo. C’è chi come la consigliera regionale Marta Bonafoni e l’ex pentastellato Gianluca Martone, suggerisce all’amministrazione di “ presidiare questi quartieri non solo con più vigili, ma con la luce della cultura, del welfare e della sinergia”. Prevale però la richiesta di puntare su maggiori controlli.

Puntare sulle videocamere

“Torelli – ha sottolineato Daniele Catalano il coordinatore municipale della Lega, riferendosi al delegato della sindaca - dovrebbe garantire la sicurezza dei nostri plessi sollecitando la vigilanza delle forze dell’ordine o coinvolgendo i privati che si occupano di questo settore”.

L'episodio è stato commentato anche dall’ex minisindaco Maurizio Veloccia. L'ex presidente del Municipio XI, pur suggere“E' necessario installare impianti di videosorveglianza così come accadde alla scuola Graziosi dopo l'incendio del 2015. Dopo quell'intervento – ha ricordato l’ex Minisindaco - gli incendi smisero”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sperenza è che qualunque intervento si metta in campo sia rapido. A metà settembre, dopo il lungo stop causato dal nuovo Coronavirus, le scuole riaprono. E le famiglie hanno necessità di sapere se e quando, i propri figli, potranno tornare a seguire le lezioni nelle proprie aule.