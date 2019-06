Muratella, il Comune stanzia 1,4 milioni: ripartono i lavori per la scuola di via Pensuti

La Muratella avrà la sua scuola. La commissione Lavori pubblici di Roma Capitale ha acceso i riflettori su via Pensuti. Lì, da dodici anni, i residenti attendono il completamento di un servizio essenziale per il quartiere.

La struttura più attesa del quartiere

Alla Muratella non ci sono nidi comunali nè scuole dell'infanzia. Per questo l'attenzione dei residenti è fortemente focalizzata su via Pensuti. E quella la sede deputata, da oltre una decade, ad ospitare il plesso. Nel frattempo i bambini che dovevano frequentarlo hanno terminato il primo ciclo di studi ed ora si apprestano ad iscriversi nelle scuola secondaria di secondo grado.

La fumata bianca

Lo scoramento, tra gli abitanti del quartiere, è diventato palpabile. La recente comparsa di una gru, aveva fatto temere che si stesse smontando un cantiere, comunque fermo da oltre un anno. Invece, inattesa quanto gradita, è arrivata la fumata bianca. "Grazie all’ultima variazione del Piano Investimenti, infatti, l’Amministrazione Raggi ha destinato 1,4 milioni di euro a favore di un plesso nel quale troveranno spazio 3 classi per la scuola dell’infanzia e 3 per il nido comunale - ha fatto sapere Alessandra Agnello, a margine commissione Alessandra Agnello, a margine di una commissione Lavori Pubblici appositamente convocata - Poniamo quindi fine a un vero e proprio calvario iniziato nel 2007".

Una lunga vicenda

Il fallimento della società che si era aggiudicato il primo appalto, ha comportato un lungo stop dovuto anche al congelamento dei fondi dovuti al Patto di Stabilità. La Giunta Marino, nel 2015, era riuscita a sbloccare il finanziamento utile per avviare, ex novo, i lavori. Il nuovo progetto ha infatti previsto l'abbattimento dello scheletro realizzato dalla prima ditta. Ma neanche in quell'occasione il cantiere è stato portato a completamento . Notizia di oggi è che, i lavori, riprenderanno a breve.

In attesa del cronoprogramma

La consigliera Agnello, attraverso una nota, ha dichiarato che "venerdì 21 il Dipartimento SIMU incontrerà i delegati della società aggiudicatrice, con i quali verrà redatto un cronoprogramma propedeutico ai nuovi lavori". In via Pensuti, per la terza volta in 12 anni, il cantiere tornerà ad essere popolato di operai. La speranza e che, in questa circostanza, lo facciano fino al completamento della scuola.